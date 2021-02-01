«Азербайджан – это моя мечта, моя восточная сказка» — российская поэтесса

«Азербайджан – это моя мечта, моя восточная сказка. Я полюбила его сразу, как узнала о нем. Разве можно его не полюбить?», — россиянка Лидия Чернецова может говорить о нашей стране часами. Искреннее полюбив нашу страну, она активно поддерживала азербайджанский народ во время 44-дневной освободительной войны, написав целый цикл стихов, посвященных Азербайджану.

Поэзия для нее – хобби, но незнающий этого читатель никогда не догадается, что автор завораживающих произведений еще не выпустила в своей жизни ни одной книги.

Лидия Чернецова закончила МГОУ. Признается, что стихи пишет практически всю жизнь, а в последние годы уделяет этому занятию практически все свободное время, мечтая, чтобы поэзия стала главным делом ее жизни. «Без этого я уже не могу жить», — говорит она.

Об Азербайджане и о пережитых чувствах в момент, когда доблестная азербайджанская армия освобождала Карабах, Лидия Чернецова рассказала в интервью корреспонденту #:

— Стихи, посвященные Азербайджану, занимают особое место в вашем творчестве. Как появилась эта страница в вашей жизни?

— Все органично и просто взяло начало из моей семьи, от отца, который часто бывал в Баку, от моих азербайджанских друзей. Столько рассказов, азербайджанские сказки, чарыхи, в которых я ходила в детстве, моя мама вязала очень красивые шерстяные джорабы, я сама шила себе национальные длинные платья. А после того как я побывала в Баку, я полюбила Азербайджан еще больше. Советские годы… Азербайджан был немного другим. Сейчас он просто блистает своим великолепием. А люди остались все те же, гостеприимно – радушные, открытые.

— Во время освободительной войны с армянским агрессором вы всячески поддерживали азербайджанский народ в социальных сетях. Что вы чувствовали в тот период?

— Вспомнилась Великая Отечественная Война… Я всегда восхищалась смелостью и отвагой героев этой войны: азербайджанцы, русские, украинцы, белорусы, узбеки — все воевали вместе против одного врага. Ази Асланов, Мехти Гусейнзаде, Мирдамат Сеидов, Исрафил Мамедов. Этот список можно продолжать и продолжать.

Когда началась вторая Карабахская, в которой участвовали все народы, населяющие Азербайджан, и в том числе этнические русские, евреи, ваша страна была настолько дорога мне, что остаться равнодушной в этой ситуации я просто не могла. Сыночки, которые ушли воевать — а многие мне практически годятся в сыновья, воспринимались мною как собственные дети, и поэтому переживания матерей Азербайджана я приняла как свои, с замиранием сердца следила за новостями с фронта, когда наворачивалась слеза, сразу старалась ее прогнать, думая о том, что тем, кто воюет, не нужна наша слабость. В тот период стихотворения, посвященные Азербайджану, рождались в моей душе одно за другим: «Стареют матери…Молитвою слеза …», «Их две тысячи»…, «Тик-так, тик-так». Практически ежедневно появлялись стихи, посвященные героям… С гордостью и восхищением, смешанными с болью утраты, я писала о смелости и героизме солдат, их патриотизме и единении: «Ты выстоишь, бесценный мой солдат, И он стоял! Гадрут и Физули, И Джебраил и Шушу обнимая, Ведь он же знал, что нет ценней земли, Которая как мать «своя» «родная», Лишь та, что дарит солнечность любви… Он выстоял… за светлый день страны!».

Каждый день из этих 44 дней я просыпалась с верой и молитвой на устах за скорейший мир и окончание войны. Я писала: «Какой ты дорогой, о, Карабах…», «Мне снится каждый день теперь война…», «Герои Карабахской тишины…», «Давайте вспомним всех, кто воевал…», «Сегодня боль опять слепит глаза»… и многие др.

И каждое стихотворение передавало мои чувства и мои переживания, когда плачет или радуется душа, то поет навзрыд, то сердце переполнено чувством сострадания и боли, то переливается гранями гордости и восхищения подвигами солдат каждая строчка произведения.

— Ваше новое стихотворение – «Шуша», пропитано самыми нежными чувствами и любовью. Расскажите о своих поездках в Азербайджан…

— В более сознательном возрасте я была в Азербайджане дважды. Хорошо помню последний раз. Баку… Для меня это просто восторг и умиротворение. Ичеришехер с его узкими улочками, где можно гулять бесконечно, набережная Каспия, Гыз Галасы, площадь Фонтанов, улица Низами… Отдельное место занимает Аллея Шехидов. Скорбь и тишина. И люди. Самое главное достояние Баку – это люди. Особая атмосфера обаяния и открытости, которую не встретишь больше нигде. В Баку мне довелось познакомиться с восхитительной Ирадой Нури, известной писательницей и потрясающим человеком.

— Кто из великих азербайджанцев вас вдохновляет?

— Поэзия Насими заставила меня посмотреть на мир более целостно и объемно. «В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь», — писал он. Из его стихов я почерпнула невиданный кладезь философских мыслей. Любовь во все времена воспевали поэты. Одно из любимых стихотворений, написанных мною на одном дыхании — «Вмиг обескровленное сердце» — своеобразная песня.

Стихотворение по своей сути – это и есть, поющее сердце, поющая душа. Такой тонко чувствующей, ранимой предстала передо мной и душа ХуршидбануНатаван. Ее газели увлекали и увлекают меня и по сейдень.

Поэзия Самеда Вургуна импонирует мне. Его стихотворение «Азербайджан» я считаю поэтическим гимном. Оригинальное мышление Гейдара Джемаля дало мне простор и возможность задуматься о многих философских понятиях.

— Намерены ли осуществить совместные проекты с коллегами из Баку?

— Совместные проекты с талантливыми интересными людьми — это всегда интересно. Шахрун Сулейманова смогла осуществить некую импровизацию: перевела мои стихи на азербайджанский язык и поместила в социальной сети Facebook. Это стихотворение под названием «Земле, что высохла, так хочется дождя», и у нее получилось просто восхитительно. Совместный проект для меня это новый вид творчества, еще незнакомый. Но, попробовать можно.