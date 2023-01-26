Азербайджан ищет международного партнера-исполнителя для подготовки плана возвращения в Западный Азербайджан.

Как сообщает #, об этом говорится в Концепции Возвращения в Западный Азербайджан.

Отмечено, что община Западного Азербайджана приложит усилия, чтобы найти подходящего международного партнера-исполнителя для упорядоченного и эффективного осуществления процесса возвращения. Будет отдано предпочтение, чтобы этим партнером стало Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев. Община вместе с международным партнером-исполнителем разработает подробный план возвращения на основе применимых международных стандартов в контакте с правительством Азербайджана и правительством Армении. План возвращения должен описывать этапы и направления процесса, указывая необходимые шаги и ресурсы, а также четкие временные рамки.