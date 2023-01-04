На дороге Лачин-Ханкенди созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК), следующих из Ханкенди в направлении Лачина.

Как сообщает АПА, сегодня в 08:43 три автомобиля МККК, совершили беспрепятственный проезд из Ханкенди в Лачин.

Отметим, что это не первый подобный случай. Создаются условия для беспрепятственного проезда автомобилей обеспечения российских миротворцев, движущимся как из Ханкенди в Лачин, так и обратно.

Этот шаг указывает на то, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.