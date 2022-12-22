По проходящей под Шушой дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля снабжения российских миротворцев.

Как передает Report, по Лачынской дороге в направлении Ханкенди проехал еще один автомобиль снабжения российских миротворцев.

Несмотря на холодные погодные условия, акция продолжается.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной рЭто вновь доказывает, что несмотря на проводимую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целейазработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже 11 день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества «AzerGold» должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.