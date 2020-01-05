Авиаудар армии Хафтара по военному колледжу в Триполи

Военно-воздушные силы ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли удары по военному колледжу в Триполи. Об этом сообщает сайт Ean Libya.

По его данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 20 кадетов, еще около 40 получили ранения. По другим данным, убиты более 38 человек, в том числе турецкие офицеры. Официального подтверждения этой информации нет.

Полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС), заявили, что погибли от 23 до 28 студентов, пишет «Коммерсант».

Училище находится на территории, подконтрольной ПНС. Под авиаудар попал один из жилых кварталов, где находилось училище. ПНС возлагает ответственность за атаку на лояльные ливийской национальной армии силы. В Ливии начались стихийные митинги из-за гибели студентов. После авиаудара председатель Верховного госсовета Халед аль-Мишри потребовал от президента разорвать отношения со странами, которые поддерживают Хафтара, в том числе с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, и сформировать «военное правительство».

Верховный госсовет Ливии назвал случившееся «гнусным преступлением» и сравнил его со взрывом бомбы возле лагеря полиции в 2016 году. Тогда погибли более 60 человек, ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».