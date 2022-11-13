Военно-морские силы (ВМС) США и Королевский военно-морской флот Великобритании отправляют свои авианосцы в Арктику в знак того, что НАТО внимательно следит за действиями России в этом регионе. Об этом пишет американское издание 19fortyfive.

НАТО усиливают свою деятельность в Арктике и активизирует свои действия в том регионе, который долгое время считался регионом низкой напряженности, сообщает издание.

Как отмечается в статье, Норвегия, обладающая самой северной территорией альянса в Европе, усилила свое внимание к региону после того, как Россия расширила свое военное присутствие в Арктике.

По информации издания, два самых боеспособных флотов НАТО — ВМС США и Великобритании, возобновили интерес к региону и провели этапные развертывания своих авианосцев. (Газета.Ру)