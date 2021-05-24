Саммит глав государств Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС по Беларуси. Это решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Саммит ЕС также призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.

Саммит ЕС постановил ускорить введение сакнций против физических лиц и компаний Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair. (ТАСС)