Научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» обошел по кассовым сборам другую работу режиссера — фильм-катастрофу «Титаник». Таким образом, лента стала третьей в списке самых кассовых картин в истории (без учета инфляции), пишет The Hollywood Reporter.

На данный момент сборы второго «Аватара» составляют $2,243 млрд, тогда как «Титаник» заработал $2,242 млрд.

Джеймс Кэмерон выступил режиссером трех из четырех самых кассовых фильмов в истории: первая часть «Аватара» продолжает удерживать первенство с кассой в $2,922 млрд, следом идет фильм Marvel «Мстители: Финал», собравший $2,797 млрд. Как отмечает The Hollywood Reporter, на то, что второй «Аватар» догонит ленту Marvel или своего предшественника, аналитики не рассчитывают.