Атомный авианосец «Шарль де Голль» отправляется в Средиземное море

Франция в ближайшее время направит атомный авианосец «Шарль де Голль» в восточную часть Средиземного моря для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в четверг, 16 января, в ходе выступления перед военнослужащими на базе ВВС близ Орлеана.

Антитеррористическая миссия «Шарля де Голля» продлится до апреля 2020 года. После этого авианосец будет перемещен в зону Атлантического океана и в Северное море. По словам Эмманюэля Макрона, авианосец станет «сердцем» совместных операций нескольких стран Европы. Сопровождать «Шарль де Голль» будут корабли Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Греции. «Эти европейские силы, подобно силам, развернутым в странах Балтии в рамках операции Lynx, будут содействовать усилению трансатлантических связей и НАТО», — добавил президент Франции. (DW)