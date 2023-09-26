Только спустя 4 дня, мы начинаем понимать, что же все-таки происходит. Вчера мы получили кадры выхода армян из Агдере и более или менее проясняется карта на севере Карабаха. Словом, он полностью под контролем Азербайджана. Неизвестно, что происходит в Ходжавенде, однако уже сейчас несложно понять, что большинство армян на период «неопределенности» выедут из Карабаха. Вернутся ли они, большой вопрос, возможно, будут и те, кто вернется, и, конечно, те, кто вернется, чтобы продать свое имущество.

Кстати, с международной правовой точки зрения, купля-продажа имущества считается не этнической чисткой, а добровольным исходом. Тем не менее, как бы то там не было, это вопросы будущего, а на сегодня мы имеем определенную реальность того, что Азербайджан постепенно устанавливает контроль над своей территорией, а армяне в этой непонятной переходной обстановке покидают территорию. Когда писалась эта статья, по сообщениям армянских СМИ, территорию покинуло около 5000 тысяч армян, а если учесть «пробку» на Лачинской дороге в сторону Армении, то можно предположить, что ближе к вечеру эта цифра дойдет до 8-10 тысяч. Однако повторюсь, это поспешное временное решение армян на период неопределенности.

Другой вопрос, что выезжающие – это де-факто граждане Армении, а кто в Карабахе не имел армянское гражданство? Практически все. Очевидно, что сейчас уезжают наиболее обеспеченные, бедное сельское население, которому некуда ехать, останется и им нечего бояться.

Собственно, по поводу армян более или менее все ясно. Большая часть уедет. Но до этого продаст свое имущество.

Если с историей «Арцаха» все покончено и открывается новая, здоровая и красивая история Карабаха, нельзя сказать то же самое об армяно-азербайджанском вопросе… И здесь начинается новая история… достаточно туманная, если смотреть через призму происходящего. Сразу оговоримся, что сейчас созданы наилучшие условия для того, чтобы между Баку и Ереваном было подписано мирное соглашение, и в регионе начался новый период. Но это по части политического романтизма, реализм же, как мы знаем, всегда суров, а порой и жесток.

Президент Азербайджана смог достичь исторических результатов для Азербайджана и вывести геополитические процессы, которые разворачивались вокруг Карабаха, и закрыть этот вопрос. Это та история, которая сейчас пишется на наших глазах. Теперь начинается региональная геополитика, геоэкономика, логистика, коридоры, дороги, интересы и прочее. Тут все более сложнее, опаснее и острее.

Никол Пашинян, говоря с Макроном, получил заверения в том, что «Франция сегодня очень внимательно следит за территориальной целостностью Армении, поскольку, именно это поставлено на карту».

«Россия заодно с Азербайджаном. Франция будет поддерживать народ Армении», — сказал президент Франции.

С другой стороны, спикер парламента РА Ален Симонян, отвечая на вопрос о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном, сказал:

«Хотим использовать этот исторический шанс. Вечная война никому не нужна. Мы готовы к этому».

Несмотря на то, что армяне «готовы подписать мирное соглашение», реальность заключается в том, что сейчас в мире происходят тектонические геополитические изменения. А в такой обстановке в мирном документе между Азербайджаном и Арменией геополитические центры, такие как Франция (ЕС), Великобритания, Турция, Иран, Россия, байденовские США не заинтересованы или, если быть точнее, заинтересованы в том документе, который так или иначе будет отражать и их интересы. И тут все только начинается: конкуренция между всеми центрами сил будет обостряться и, не исключено, что может даже привести к новому витку обострения в регионе. Понятое дело, что сейчас главный вопрос всех переговоров о том, как будет функционировать Зангезурский коридор, и кто его будет контролировать. Тут кстати уже ссылаться на заявление от 10 ноября 2020 года будет неуместно, поскольку реальность поменялась.

Другой вопрос, что для России сейчас важно то или иное присутствие в Армении и особенно в Зангезурском коридоре. Для Турции и Азербайджана этот коридор в идеале был бы интересен в качестве экстерриториального, но такое развитие событий может привести к определенным последствиям. Для США и Франции — этот коридор должен функционировать в качестве подконтрольной территории, которая разворачивается от России в сторону Запада. Поэтому следующим сложным этапом будут вопросы, связанные с Зангезурским коридором.