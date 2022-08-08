За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в общей сложности 10 раз.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской армии, расположенные на государственной границе с Арменией в направлении Кяльбаджарского и Лачынского районов, шесть раз были обстреляны с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в Басаркечарском, Гаракильсинском и Горисском районах.

Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, четыре раза подвергли обстрелу из снайперских винтовок и стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии, расположенные в Кяльбаджарском, Гёранбойском и Физулинском направлениях.

Потерь в личном составе и технике нет.

Во всех случаях со стороны подразделений Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.

«Сообщаем, что вся ответственность за напряженность, возникшую в последнее время на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, лежит на военно-политическом руководстве Армении», — отметили в Минобороны.