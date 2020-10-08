Армянские ухищрения в Интернете и как от них защититься

Череда армянских провокаций в Интернете продолжается, и сегодня стало известно о новом вражеском ухищрении в медиапространстве.

Как сообщили # в пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, на этот раз Армения продолжает свои провокации посредством Facebook Messenger.

В этой связи служба электронной безопасности, действующая при Министерстве, просит граждан не отвечать на сообщения и звонки незнакомых лиц, а также проверять достоверность информации из официальных источников.

Суть очередной провокации заключается, что азербайджанским пользователям в messenger отправляются голосовые сообщения на турецком языке, а также осуществляются видеозвонки. Цель провокации — подтвердить информацию о том, что турецкие солдаты якобы сражаются на стороне Азербайджана. Лица, осуществляющие эти звонки, представляются гражданами Турции и пытаются получить информацию с противоположной стороны.

Представители министерства просят пользователей быть очень внимательными и бдительными, не попадаться на уловки вражеской стороны.

При столкновении с киберинцидентами или необходимости получения методической поддержки следует обратиться в Службу электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected] Номер горячей линии – 1654.

При этом пользователей просят сохранять экранные изображения (скриншоты) и другие электронные доказательства произошедших киберинцидентов и отправлять их на вышеуказанный электронных адрес.

Напомним, что накануне министерство объявило об армянских провокациях в отношении журналистов и СМИ Азербайджана.

«Армения, последовательно терпящая поражение на поле боя от азербайджанской армии, в информационной войне прибегает к всевозможным провокациям», — подчеркивается в обращении.

Известно, что группе известных журналистов и блогеров из Азербайджана посредством приложения WhatsApp были отправлены сообщения с номеров мобильных операторов европейских стран, в которых предлагалась «работа» в качестве корреспондентов и репортеров в прифронтовых зонах за высокую оплату.

Суть предложения сводилась к следующему: снять видео и фото из зоны боевых действий и отправить по указанному номеру.

Служба электронной безопасности мгновенно отреагировала на данную провокацию, предупредив представителей СМИ и призвав их к предельной осторожности при столкновении с подобными ситуациями.

Наряду с провокациями азербайджанские журналисты и активные пользователи соцсетей сталкиваются с административным прессингом. Аккаунты известных журналистов, блогеров, артистов, высказывающих свою гражданскую позицию и призывающих армянских оккупантов сложить оружие и покинуть территорию Азербайджана, блокируются, а их владельцев отправляют в бан, ограничивая деятельность в той или иной соцсети, преимущественно в Facebook.

# уже сообщало о том, что предлогом «нарушения норм сообщества» был заблокирован известный азербайджанский артист Ярослав Трифонов, опубликовавший на своей странице в Facebook видео обращение, в котором не было и намека на агрессию и нецензурную лексику.

Сегодня утром стало известно о том, что под натиском жалоб и давления армянских пользователей был заблокирован аккаунт известного журналиста Вугара Иманова.

В интервью «Зеркало» он рассказал, что причина, по которой была ограничена его деятельность в соцсети Facebook, также сводилась к пресловутому вердикту команды фактчекинга — «вы нарушили нормы сообщества»:

«Конечно, это неприятно и как минимум странно, что активные азербайджанские пользователи уже буквально преследуются в соцсети Facebook. За любой комментарий, выражающий справедливую позицию в отношении армянской оккупации азербайджанских земель – бан! Обоснованные по всем фактам комментарии зачастую просто – напросто удаляются. К примеру, на днях меня заблокировали на один день только за то, что я поделился видеороликом с официальной страницы Министерства обороны», — рассказал журналист, отметив, что он неоднократно подвергался несправедливым наказаниям со стороны команды Facebook.

В.Иманов призывает соотечественников и всех, кто выступает за мир и справедливость в регионе, к осуждению армянского терроризма. При этом он советует излагать свою позицию четко, по фактам и в культурной форме:

«Мы не должны уподобляться армянским пользователям, которые используют в своих публикациях весь спектр ненормативной лексики, ложь и провокации. Мы должны быть активными и разоблачать эту наглую ложь – единственное меткое оружие армян, с помощью которого они вводят в заблуждение мировое сообщество. Кто-то помогает своей Родине с автоматом в руках, кто-то – спасает раненых, а долг журналистов – доносить правду, разоблачать ложь, пресекать провокации на информационном поле боя», — заключил журналист.

Техноблогер Фарид Пардашунас на своей странице также предостерегает своих подписчиков об армянских провокациях в Интернет просторах, призывает не паниковать при получении кодов безопасности, связанных с учетными записями в социальных сетях, не делиться этими ссылками и скриншотами.

«Если вам пришел такой код, то это не означает, что ваш аккаунт в социальной сети был взломан. Это – всего лишь попытка. Пользуйтесь исключительно надежными паролями и никому не пересылайте личные данные», — написал блогер.

Пардашунас также призвал не публиковать и не делиться на своих страницах фотографиями пленных, напомнив, что такие действия противоречат Женевской конвенции.