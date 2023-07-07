Зачитан приговор двум гражданам Армении — военнослужащим Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу, обвиняемым в нарушении государственной границы Азербайджана и совершении тяжких преступлений.

Об этом сообщает АПА.

В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством Фахмина Гумматова судьи, вернувшиеся с совещания, зачитали приговор.

Армянские диверсанты, нарушившие госграницу в Зангилане, осуждены на 11 лет и 6 месяцев.

На вчерашнем процессе прокурор потребовал 12 лет для обвиняемых.

Отметим, согласно официальной информации, завершено расследование возбужденного 26 мая Следственным управлением Генеральной прокуратуры уголовного дела по факту нарушения диверсионной группой Вооруженных Сил Армении государственной границы Азербайджанской Республики, проходящей через село Раздара Зангиланского района.

В ходе предварительного следствия было установлено, что армянские военнослужащие Овагимян Арутюн Юрикович и Казарян Карен Ашотович, являющиеся гражданами Республики Армения, по предварительному сговору с группой лиц, с незаконно приобретенным огнестрельным оружием и боеприпасами, применив силу в отношении военнослужащих Зангиланского пограничного отряда Государственной пограничной службы незаконно пересекли охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики, а также с целью угрозы совершить террористический акт на территории нашей страны, путем контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов в село Раздара Зангиланского района напали на военнослужащих воинской части Азербайджанской Республики, охраняющих государственную границу, расположенную в селе Раздара Зангиланского района Азербайджанской Республики.

В ходе следствия также было установлено, что при задержании членов армянской диверсионной группы, пытавшихся скрыться, у Овагимяна Арутюна Юриковича были изъяты одно огнестрельное оружие АКМ и 10 патронов калибра 5,45 мм, являющиеся орудием преступления. Овагимяну Арутюну Юриковичу и Казаряну Карену Ашотовичу были объявлены окончательные обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики совершенное или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и 21 июня уголовное дело было направлено для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям.