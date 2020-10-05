Армянская агрессия угрожает энергетической безопасности Европы

В условиях обострения ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта операции по добыче и экспорту нефти и газа из Азербайджана продолжаются в обычном режиме, а безопасность инфраструктуры обеспечивается благодаря самоотверженности Азербайджанской армии.

Военный конфликт в Карабахе на этот раз не похож на локальное столкновение. Он все больше напоминает пролог к серьезной войне, а отличительная особенность текущих боевых действий заключается в угрозе со стороны агрессора крупнейшим нефтегазовым проектам. По мнению экономиста Асимана Гулиева, неслучайно военные провокации со стороны Армении совпали с началом полноценного запуска системы TANAP-TAP. Южный газовый коридор является очень важным проектом в деле диверсификации как источников, так и маршрутов энергоресурсов.

Первая часть проекта, говорит он, была запущена в 2018 году, и на текущий момент работы по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) завершены на 98%. Уже 10 октября по этому трубопроводу пойдет первый газ. Именно по TAP азербайджанский газ должен дойти до Италии. По TAP, являющемуся частью Южного газового коридора, первоначально планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках эксплуатации второй стадии месторождения «Шахдениз». На территории Кипой у турецко-греческой границы ТАР присоединится к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. С другой стороны, решение Азербайджана взять на себя львиную долю финансовой нагрузки по этому проекту можно образно назвать «джентльменским соглашением» с Западом в обмен на дипломатическую поддержку нашей страны. Кстати, в последние годы отношения с Западом стали заметно улучшаться.

В довесок этому газовый проект, безусловно, является источником развития экономик Азербайджана, Турции и Грузии, он также создает хорошие возможности для ряда стран Средней Азии и России. Как видно, отечественным «голубым топливом» дорогостоящий трубопровод не заполнить, что означает надежды на присоединение к отстроенной инфраструктуре газового хозяйства соседних с нами стран. Проект станет важным вкладом в экономическое развитие, мир и стабильность в этих регионах. Принимая огромную его важность, не оставляет сомнений тот факт, что военные действия, спровоцированные армянскими оккупантами — сначала в товузском направлении в июле, а затем в сентябре -непосредственно связаны с запуском этой энергетической системы, отметил собеседник.

Возвращаясь к теме развязанных Арменией военных действий, оккупационная политика агрессора переросла в источник угрозы для энергетической безопасности Европы и стран региона. А резюмируя сказанное, надо отметить, что имея в виду серьезный экономический, финансовый и военный потенциал нашей страны, суверенные возможности Азербайджана не оставляют сомнений в победе над захватчиком. Что же касается экономических потерь, то они легко восполнимы.

«Война негативно влияет на экономику любой страны, поскольку сопряжена с большими потерями, — сказал экономист. – Но это временные сложности. Ведь если мы в ближайшее время освободим свои земли от армянских оккупантов, а Карабах вернется в состав Азербайджана, страну ожидает серьезный экономический рост. С возвращением 20% оккупированных территорий, включением их в хозяйственную деятельность, будет обеспечен резкий всплеск экономической активности и рост ВВП на уровне 15 – 20%. На эти земли вернутся 1 млн изгнанных коренных жителей, по линии государства туда будут направлены соразмерные сложившейся ситуации инвестиции. Все это, безусловно, компенсирует экономические потери и обеспечит развитие народного хозяйства».