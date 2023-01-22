А ведь она существует!

Очень мало людей в стране ведают, что в Азербайджане существует (и может быть ещё и функционирует) федерация тенниса. А она, всё-таки, существует. Ну, существует, и существует. Ни она (впрочем, как и сам большой теннис) нам не подаёт каких-либо признаков жизни, ни мы ею особо не интересуемся. Да и чем интересоваться-то?

Но вот на днях Федерация тенниса Азербайджана оказалась в центре внимания. Во всех новостных лентах страны, и даже зарубежья, замелькали заголовки с упоминанием данной структуры. И причиной тому не какие-то сногсшибательные достижения мастеров ракетки Страны Огней, вовсе нет. Причиной тому армянин, который, оставаясь верным зову предков и общенациональным традициям бессовестным образом присваивать всё чужое и постоянно плакаться в жилетку, выставил свою чахлую сущность… аж в Австралии! Да-да, на Зелёном континенте. А что вы хотели, дорогие соотечественники, вам ли не знать армянскую сущность?! Армянин он ведь и в Австралии армянин…

Это не впервой

Итак, теперь поконкретнее. Федерация тенниса Азербайджана (ФТА) направила письмо в Международную федерацию тенниса в связи с устроенной Кареном Хачановым провокацией на турнире Australian Open.

На спортивном мероприятии произошел неприятный инцидент.

В письме федерация потребовала принятия мер в ответ на недопустимое поведение российского теннисиста армянского происхождения на соревновании.

Было отмечено, что после победы над соперником из США Фрэнсисом Тиафоном, Хачанов написал на объективе камеры «Artsakh stay strong» (Арцах, держись!!!)

ФТА подчеркнула, что представила Международной федерации тенниса факты и юридические документы, связанные с провокацией в отношении Азербайджана.

«Федерация тенниса Азербайджана осуждает этот инцидент и требует принятия ответных мер. Ожидаем шагов Международной федерации тенниса для предотвращения подобных провокаций в будущем», — говорится в письме.

В ФТА выразили надежду на скорейшее разрешение вопроса. Это в ФТА. Но мы, простые смертные и, честно признаться, не очень большие знатоки тенниса, сильно в том сомневаемся. Будет ли какое-то расследование? Или вообще какая-то реакция? В Азербайджане давно уже привыкли к двойным стандартам, и прекрасно знают – никаких мер против армянина принято не будет. Ведь подобные выходки армянских приматов встречались и ранее. Несколькими днями ранее футболист «Интера» Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ. Видно, он никак не может смириться с потерей своего особняка в Шуше. Можно вспомнить и инцидент в ходе первого тайма матча 2-го тура группы A Лиги Европы между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом» в 2019 году. Тогда, сразу после второго гола «Карабаха», над полем появился дрон, к которому была прикреплена тряпка, которую сепаратисты выдают за т.н. «флаг Нагорного Карабаха». В результате главный арбитр матча приостановил игру и увел на время футболистов с поля.

В принципе, всё это азербайджанцев нисколько не удивляет. Мы-то за 30 с лишним лет хорошенько узнали своих нерадивых соседей. Но вот в мире… То ли ещё не успели «познакомиться» с армянами, то ли делают вид, что не знают их истинную сущность…

Спорт вне политики – фарс и бред!

Всё это ещё раз заставляет задуматься над вопросом: а действительно ли спорт далёк от политики, как это пытаются представить и доказать? Конечно, можно просто сказать – «спорт вне политики». Но это будет лишь теория, красивая, утопическая теория, которую зачастую пытаются выдавать за действительность. Но на практике — всё с точностью наоборот. Примеры? Да сколько угодно! Можно, например, оглянуться назад, привести исторические факты. Старшее поколение любителей спорта прекрасно помнят летнюю Олимпиаду в Москве, когда очень много стран капиталистического лагеря, во главе с США, попросту отказались приехать в СССР. По политическим соображениям. Через 4 года Олимпиада состоялась в США. И теперь уже страны Варшавского договора дружно бойкотировали столь грандиозное событие. Если нужны свежие примеры, опять-таки, далеко ходить не надо. Вот, например, чем объяснить, что практически во всех видах спорта российские сборные и клубы отстранены от соревнований? Причина – политика, а точнее оккупация Россией территории Украины.

Этот ряд примеров можно продолжить, уйти с головой в более далёкие времена, а можно вспомнить и более свежие факты. Но как бы то там ни было, мы должны будем признать – спорт просто испещрён политикой. И это, к сожалению, при нынешних реалиях вполне естественно. Потому что спорт – это часть жизни, часть общества. И чиновники от политики сегодня намного авторитетнее, намного сильнее, чем чиновники от спорта и простые любители спорта. А иногда бывает и так, что чиновник от спорта – это тот же политик, но просто облачившийся в чужую шкуру.

Будем ждать!

А что касается армян и их провокаций, то они будут и впредь. «Железный кулак», как видно, выбил из этих пустых голов не весь сепаратистский мусор. Как сложатся дела потом – покажет время. Будет ли второй «железный кулак», или армяне образумятся как-то по-иному – будем ждать!