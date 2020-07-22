Армяне в офсайде: Конгресс США принял проазербайджанские резолюции

Как и в минувшем году, армянские группы США при поддержке некоторых проармянских членов Конгресса попытались внести поправки в проект «Национального закона авторизации обороны» (National Defense Authorization Act – NDAA) на 2021 финансовый год.

В рамках этого процесса ряд членов Конгресса, поддерживающих Азербайджан, в свою очередь, выдвинули две поправки против Армении.

17 июля с целью обсуждения отмеченных поправок состоялось заседание Комитета о правилах Палаты представителей Конгресса США. Поправка номер 99, выдвинутая членом Конгресса Стивом Коэном, а также поправка номер 296, представленная членами Конгресса Стивом Шаботом и Стивом Кэном о представлении в Конгресс с координацией государственным секретарем с секретарем обороны отчета о гражданах, изгнанных с оккупированных территорий в ряде постсоветских стран и убитых на этих территориях граждан этих стран, были приняты Палатой представителей Конгресса.

В соответствии с этими поправками предусмотрено представление в Конгресс совместного отчета Государственного департамента и Департамента обороны США информации об изгнанных с оккупированных территорий и погибших людях.

Несмотря на усилия армянского лобби, в ходе заседания выдвинутая против нашей страны радикально проармянским членом Конгресса Бредом Шерманом поправка номер 66 «О запрете на передачу продукции военного назначения или оказания военных услуг Азербайджану со стороны США, если только Президент подтверждает Конгрессу, что передача такой продукции или оказание услуг не угрожают гражданской авиации», а также представленная конгрессменом армянского происхождения Джеки Спииром, представляющим Калифорнию, поправка номер 330 «О применении паритета по оказанию помощи между Азербайджаном и Арменией по программе повышения возможностей внешних сил безопасности в рамках 333-го раздела», не были приняты. Таким образом, этот провал вызвал серьезную растерянность и огорчение у армянского лобби, в частности, Армянского национального комитета, представляющего Дашнакскую партию (ANCA).

В своем комментарии # политолог Ахмед Алили принятие Конгрессом США проазербайджанских поправок назвал политической победой Азербайджана.

«После того, как Турция приняла решение по Айя-Софии, армяне ожидали, что чувствительные к этому вопросу американцы и европейцы примут решения против Азербайджана. С другой стороны, сильно настораживала европейцев и американцев и жесткая и однозначная реакция Турции на конфликт между Арменией и Азербайджаном. В такой ситуации армяне считали, что сейчас самое время прорвать блокаду и провести через Палату представителей те документы, которые они хотят», — сказал эксперт.

Он напомнил, что в свое время подобная тактика армянского лобби сработала и они смогли провести «геноцид армян» в тот момент, когда отношения Турции и США были плохими.

«Тогда им это удалось и на этот раз армяне пытались провести ряд резолюций в свою пользу. Они активно использовали тот факт, что Турция предпринимает действия, которым на Западе, мягко говоря, не рады. Однако, к их удивлению, именно в такой момент законопроект, который был в пользу армян, был заблокирован. Например, они хотели приостановить финансовую помощь США Азербайджану на военные расходы, но им это не удалось. Напротив, вместо проармянских резолюций прошли проазербайджанские резолюции, а именно касаемо карабахских азербайджанцев», — добавил он.

По словам Алили, долгое время в США считали, что из-за того, что в Азербайджане не обвиняют Россию в оккупации своих территорий, как например это делают в Украине, Грузии и Молдове за поддержку сепаратистких сил, карабахский конфликт имеет несколько иную классификацию.

«Для Вашингтона конфликты в Украине, Грузии, Молдове были в одной корзине, а карабахский конфликт в другой, а сейчас этот законопроект дает право, чтобы государственные агентства США начали помогать карабахским азербайджанцам. Всем, кто после развала СССР потерял свои дома, и там учитывается даже дата — начиная с 1991 года. Таким образом, можно сказать, что США начнут активно работать с азербайджанской общиной Карабаха, что и лоббировал Азербайджан все это время», — подчеркнул он.

Алили также добавил, что армяне Карабаха всегда позиционировали себя как коренное население Карабаха, но во всех международных документах указывается, что Карабах имеет и армянскую и азербайджанскую общину.

«А сейчас мы видим, как правительство США уменьшают помощь карабахским армянам. Они также приостановили программы по разминированию оккупированных территорий. То есть США сейчас практически ничего не дают армянам Карабаха. В то время как все ожидали принятия проармянских резолюций, были приняты те резолюции, которые Азербайджану очень нужны, и это большое наше достижение», — считает Алили.

Он также добавил, что в этом деле есть роль и посольства США в Азербайджане, что сам посол США не раз встречался с главой азербайджанской общины Карабаха.

«Сам этот факт, что разные международные структуры приглашают главу азербайджанской общины Карабаха, а также проводят с ним разные встречи, сильно злит армян. Несколько месяцев назад ANCA (организация армян в США) очень остро критиковали Госдепартамент США за предлагаемое им решение карабахского конфликта, которое им очень не понравилось. А сейчас мы увидели, как Палата представителей США приняла те законопроекты, которые идут вразрез с интересами армян», — резюмировал он.