Армяне обстреляли ресторан и среднюю школу в Барде

Военно-политическое руководство агрессора Армении продолжает террористические действия против мирного населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, с 10:00 8 октября 2020 года вооруженные силы страны-оккупанта обстреляли Бардинский район с различных направлений, нацеливаясь на населенные пункты и гражданское население.

8 октября 2020 года около 11:00 в результате падения ракеты на территорию расположенного в центре Барды ресторана «Qədim Bərdə» два человека получили различные телесные ранения и были госпитализированы.

В то же время, ракеты, упавшие недалеко от средней школы №5 города Барда, нанесли серьезный ущерб зданию школы и многочисленным транспортным средствам, пострадали 5 человек.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меры для привлечения к ответственности в рамках международного права военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления.