8 декабря около 21:00 подразделения вооруженных сил Армении с территории населенных пунктов Неркин-Анд и Цав Гафанского района на азербайджано-армянской государственной границе с применением крупнокалиберного оружия подвергли непрерывному обстрелу позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана в селах Коллугышлаг и Рездере Зангиланского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС АР.

«В результате принятых ответных мер огневая активность противника были подавлена. Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений ВС АР.

Госпогранслужба расценивает это событие как очередную провокацию армянской стороны», — говорится в информации.