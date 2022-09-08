С 21:00 7 сентября до 04:00 8 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района, на азербайджано-армянской государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

Как сообщает Министерство обороны, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры.