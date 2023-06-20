20 июня с 16:30 до 17:25 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Вединского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Хейдарабад Садаркского района Нахчыванской Автономной Республики, об этом сообщает Министерство обороны.

Кроме того, около 20:10 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции Азербайджанской Армии в Шушинском районе.

Подразделениями ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.