Армяне начали поджигать дома в Зангиланском районе

Армяне подожгли несколько домов в селе Спитакашен (село Агкенд) в Кашатагском районе. В советское время оно входило в Зангеланский район Азербайджанской ССР, прямо на границе с Армянской ССР. Теперь оно переходит под контроль Азербайджана.

Село расположено в нескольких сотнях метров от Капанского аэропорта и примерно в 2 км от города Капана.

Прямо сейчас экскаватор «чертит» границу между Арменией и Азербайджаном в паре километров от Капана и нескольких сотнях метров от капанского аэропорта.

«В селе было несколько домов, один из них сжег хозяин”, — отмечает корреспондент Sputnik Армения.

В селе проживали три-четыре семьи, хозяин одного из домов, уходя, поджег его.