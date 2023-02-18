Склонность армян к различного рода провокациям в отношении Азербайджана – факт общеизвестный. Наши недобрые соседи всеми неправдами пытаются напакостить азербайджанцам, причем, это стремление проявляется не только в военно-политической плоскости, но и других областях. К примеру, в туристической сфере. И, как правило, провокации связаны с карабахским вопросом.

Есть множество примеров, когда на международных мероприятиях Армения пыталась представить мировому сообществу Карабах частью своего государственного недоразумения. И каждый раз, благодаря усилиям азербайджанской стороны, провокационные действия армян терпели фиаско.

Дабы не быть голословными, приведем несколько примеров.

В 2018 году на Международной туристической выставке в Дубае «ArabianTravelMarket-2018» Армения разместила на своем стенде материалы о Нагорном Карабахе, указав исконно азербайджанские территории как часть своей территории. В частности, в буклетах представлялись карты, где Нагорный Карабах был показан как часть территории Армении, и предлагались туристические пакеты на оккупированные азербайджанские территории. Тогда посольство нашей страны в ОАЭ и генеральное консульство в Дубае пресекли провокацию Армении.

В том же году на международной выставке туризма WTM London Армения вновь прибегла к провокации. Так, на стенде Армении, именуемом «Арцах», была размещена информация о том, что Карабах является частью Армении.

В 2019 году очередные происки «многострадальных» были пресечены в Финляндии. На туристической выставке вновь армянская сторона представила азербайджанскую территорию как «Арцах». Тогда же представители Координационного совета азербайджанцев Финляндии пригласили к стенду Армении административного организатора выставки, которому показали международные документы о том, что Нагорный Карабах – земля Азербайджана. После этого с выставки были убраны карта, на которой Карабах указан в качестве территории Армении, и соответствующие брошюры.

И вот грядет одна из крупнейших туристических выставок мира, которая пройдет в Берлине 7-9 марта, на которой представлена и Армения.

Вроде бы в соседней стране должны радоваться возможности донести «арцахскую правду» до мирового сообщества, но в Армении царят печаль и уныние. Их лишили условий для совершения провокации. Как с горечью пишет газета «Паст», оргкомитет выставки отправил письмо министерству экономики Армении, в котором прямым текстом предупреждает, что строго запрещается представлять на выставке какой-либо информационный материал, постер, буклет политического характера. Более того, специально отмечается, что их рекомендация касается Нагорного Карабаха со ссылкой на 4 резолюции СБ ООН (822, 853, 874, 884).

Далее газета с нескрываемой досадой отмечает, что «до пашиняновской смены власти на какой-либо выставке, в том числе туристической, армянским компаниям не запрещалось представлять «арцах» (кавычки #).

По мнению издания, в дипломатическом корпусе вышеуказанное письмо-предупреждение считают в первую очередь крупным провалом посла Армении в Германии Виктора Енгибаряна. «Посольство Армении фактически не проводило работу с оргкомитетом выставки, не объясняло, что данная аргументация – просто нелепость. Армянская община Германии очень недовольна послом: здесь считают, что в посольстве уже полтора года просто «бардак», все проваливается, ни одним вопросом нормально не занимаются, полностью оторваны от общины», — пишет газета.

Честно говоря, не совсем понятно (а точнее, совсем непонятно), чем недовольна армянская община, и издание «Паст» впридачу. И в чем вина Енгибаряна?

Провел бы он работу с оргкомитетом или не провел бы, в письме же ясно указана аргументация: есть резолюции СБ ООН. Мало того, есть сотни, тысячи международных документов, на которые могли бы сослаться организаторы выставки. Но посчитали, что наиболее весомыми из них являются именно ооновские резолюции, но армяне и этого не поняли.

А то, что международные документы для армянской стороны – нелепость, мы поняли уже давно. Именно пренебрежительное и высокомерное отношение «древнейших» к международным нормам права привело к тому, что Азербайджан в 2020 году заменил силу права правом силы. Чем это обернулось, армянам хорошо известно.

А наши соседи, наверняка, жалеют о том, что выставка проходит в Берлине, а не в Париже. Французы уж точно не допустили бы подобной «нелепости»…