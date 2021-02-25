«Армия получила команду из Москвы и восстала против премьера»

Внутриполитическая ситуация в Армении после 10 ноября 2020 года находится в хаотичном состоянии. После ряда неудачных попыток оппозиции свергнуть власть, на амбразуру уже брошена армия.

Причем примечательно, что конфликт между армией и Пашиняном произошел сразу после того, как премьер-министр Армении плохо отозвался о российских «Искандерах».

Комментируя # происходящие события в Армении, политолог Ильгар Велизаде сказал, что это не шутки, когда вооруженные силы выступают против правительства и поддерживают оппонентов власти.

«Тут Пашинян прав, что это попытка военного переворота. Ему в этих условиях сохранить власть будет сложно. Пока на стороне премьера полиция и СНБ, но как показывает практика, они продержатся до поры до времени. После того, как они увидят, что ситуация выходит из-под контроля, полиция быстро меняет свою позицию. В данном случае перелом не за горами», — считает он.

Однако, как полагает аналитик, Пашинян, как политическая личность, живучий, и в ноябре-декабре после подписания трехстороннего заявления он смог удержаться у власти.

«Немалое количество людей его поддерживает. Общество разделилось, и многие люди понимают, что возвращение старой команды ни к чему хорошему не приведет. Многие даже не за Пашиняна, они против старой элиты. Поэтому, Пашинян сохраняет за собой шанс разыграть ситуацию таким образом, что большинство в народе поддержат его, а все политические элиты объединятся против. При таком развитии очевидны элементы гражданского противостояния, поэтому Никол не уйдет от власти без боя», — добавил аналитик.

«Ситуация вышла из-под контроля Пашиняна», — сказал # политолог Зардушт Ализаде.

Политолог также считает, что у Пашиняна нет сил выступить против армии.

«Полиция с армией воевать не будет, и поэтому я думаю, что его свергнут. Армия получила команду из Москвы и восстала против премьера. Неслучайно, что среди тех, кто подписал заявление командующий объединенными войсками Армении и России. Пашинян нанес мощный удар по «Искандерам», а это имидж российской оборонительной системы, поэтому армия и получила такой приказ», — считает аналитик.

Ализаде также добавил, что одно это заявление Пашиняна нанесло российской оборонке урон в десятки миллионов долларов.

«Поэтому Россия решила его наказать. Он покусился на святая святых – оружейный бизнес Кремля, благодаря которому кормятся очень много людей из кооператива «Озеро». Что же касается его безоружных сторонников, то они сразу разбегутся, как только перед собой увидят армию. Какой ресурс может быть у Пашиняна? Никакого не может быть», — добавил он.

Говоря о том, чего стоит ожидать после ухода Пашиняна, аналитик сказал, что на место Пашиняна сядет новая марионетка Кремля, и она будет выполнять приказания Москвы. «Как сказал Георгий Ванян: «Армения потеряла субъектность и сейчас на уровне Южной Осетии»», — отметил он.

«К власти рвутся реваншисты, они будут говорить о войне, о статусе Карабаха, создавать в Армении полувоенное общество. К власти придут Манукяны, Кочаряны, Саргсяны – одним словом дашнаки. Это не умные и мудрые политики, они бандиты, которые, прикрываясь враждой с Азербайджаном, будут также обкрадывать свой народ», — считает аналитик.

Велизаде также считает, что эти политики будут тащить Армению в лоно России.

«Раньше политики в Ереване изображали хоть какую-то независимость, сейчас они в эти игры не собираются играть, и за спиной России будут делать, то, что делали раньше. То есть из двух зол нам приходится выбирать меньшее, Пашинян — меньшее зло, чем эти дашнаки», — резюмировал он.