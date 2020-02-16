Армия Израиля нейтрализовала сеть серверов ХАМАС

Израильские военные впервые провели операцию по нейтрализации сети серверов палестинского радикального движения ХАМАС, через которую хакеры организации, используя поддельные профили, пытались установить контакт с солдатами армии еврейского государств через соцсети и мессенджеры с целью убедить их скачать шпионскую программу. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

«В последние дни Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности Израиля успешно нейтрализовали инфраструктуру серверов ХАМАС, использовавшуюся организацией для установления связи и сбора информации от военнослужащих Армии обороны Израиля. Операция такого рода проводится впервые», — говорится в сообщении. (ТАСС)