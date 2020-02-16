Армия Израиля нейтрализовала сеть серверов ХАМАС

Израильские военные впервые провели операцию по нейтрализации сети серверов палестинского радикального движения ХАМАС, через которую хакеры организации, используя поддельные профили, пытались установить контакт с солдатами армии еврейского государств через соцсети и мессенджеры с целью убедить их скачать шпионскую программу. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

«В последние дни Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности Израиля успешно нейтрализовали инфраструктуру серверов ХАМАС, использовавшуюся организацией для установления связи и сбора информации от военнослужащих Армии обороны Израиля. Операция такого рода проводится впервые», — говорится в сообщении. (ТАСС)

| 2020-02-16T14:28:11+00:00 16 февраля 2020, 15:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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