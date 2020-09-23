Армия Хафтара сообщила о ликвидации главаря ИГ в Северной Африке

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ликвидировала главаря террористической группировки «Исламское государство» в Северной Африке.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Согласно заявлению аль-Мисмари в Twitter, 15 сентября ЛНА объявила о ликвидации в ходе операции в городе Себха в юго-западной части Ливии девяти боевиков ИГ.

«Было объявлено, что среди ликвидированных лидер группировки в Ливии, известный как Абу Абдалла ал-Либи. Однако после проведения расследования, задержания еще двух боевиков ИГ в районе Гадва и сбора доказательств выяснилось, что ликвидированный — Абу Мааз аль-Ираки, известный так же, как Абу Абдалла аль-Ираки, лидер группировки ИГ в Северной Африке, прибывший в Ливию 12 сентября 2014 года», — написал аль-Мисмари.

Представитель ЛНА добавил, что аль-Ираки приехал в Ливию по поддельному ливийскому паспорту. Аль-Мисмари подчеркнул, что настоящее имя ликвидированного — Абдалла ар-Рубии, по происхождению он является курдом из Ирака и стал главарем ИГ в Северной Африке после ликвидации в 2015 году Абдельазиза аль-Анбари, вместе с которым он прибыл на территорию страны.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром.