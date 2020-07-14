Армения заявила о гибели майора и капитана ВС страны

Двое армянских военнослужащих погибли во время боев на границе с Азербайджаном. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В результате огня со стороны Азербайджана на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы смертельное огнестрельное ранение получили майор Гаруш Вемирович Амбарцумян и капитан Сос Пайлакович Элбакян», — написала Степанян на своей странице в Facebook.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.