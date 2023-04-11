Подразделения вооруженных сил Армении потеряли 4 военнослужащих в результате провокации в направлении населенного пункта Дыг Гёруского района.

Армянская служба Радио “Свобода” распространила информацию о гибели 4 армянских военнослужащих.

Армянская сторона сообщает об ожидаемом росте погибших, многие тела, а также раненых не удалось вывезти с территории.

Среди раненых-командир корпуса специального назначения армянской армии Армен Гезалян.

Отметим, что 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Гёруского района, открыли интенсивную стрельбу из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

В результате бдительности азербайджанской армии провокация армянской стороны была пресечена. В результате ответных мер, предпринятых нашими подразделениями, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.