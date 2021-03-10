Армения продолжает экологический террор

В ходе очередного мониторинга, проведенного с целью оценки экологического состояния освобожденных от оккупации территорий, на реке Охчучай в Зангиланском районе был выявлен факт гибели более 500 форелей и других видов рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Анализ взятых из реки образцов воды показал, что содержание в ней меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и других тяжелых металлов в несколько раз превышает норму.

Результаты мониторинга и анализов, а также массовая гибель рыбы еще раз подтверждают загрязнение реки токсичными отходами Каджаранского медно-молибденового завода и Кафанского меднорудного комбината, расположенных на территории Армении.