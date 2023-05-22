На данный момент в повестке дня Армении вопрос о выходе из ОДКБ не стоит, заявил на днях в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян. Но при этом не исключил, что этот вопрос может вновь выйти на повестку дня.

По словам замглавы МИД, эта тема обсуждалась в Совете безопасности в дни «нападения» Азербайджана в сентябре прошлого года, передает Радио Свобода.

В то время правительство официально обратилось к России и ОДКБ, «рассчитывая в том числе на военную помощь для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории страны».

Эта помощь не была получена, ОДКБ только выразила готовность направить наблюдателей. Тогда почему Армения не вышла из военно-политического блока во главе с Россией? По прошествии более восьми месяцев представитель МИД заявляет, что еще есть надежда на то, что шаги Армении дадут результат. Все это время Ереван продолжает ждать от ОДКБ политической оценки «агрессии» Азербайджана.

«Да, ситуация сложная, и мы, будучи страной-членом ОДКБ, а также имея обязательства, продолжаем надеяться, что наши шаги, наша работа принесут определенные результаты. Есть еще такая надежда. Есть вопросы, которые в дальнейшем были обсуждены в ходе саммита ОДКБ, и работы продолжаются. Вскоре также состоятся обсуждения по поводу заявления о ситуации на Южном Кавказе, о чем мы сообщим», — сказал замглавы МИД.

В ноябре прошлого года на ереванском саммите блока премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал документ о мерах по оказанию помощи Армении именно из-за отсутствия в нем политической оценки.

На вопрос, какова альтернатива ОДКБ, замминистра не дал конкретного ответа. Сафарян также не уточнил, включал ли предложенный ОДКБ пакет вооружение и войска.

Кстати, интересно в этой связи и заявление, сделанное секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном: «Те механизмы безопасности, которые существовали и якобы должны были нас защищать, сейчас не работают, и Армения пытается найти новые гарантии безопасности, находится в поиске гарантий безопасности».

В целом ясно, что ничего не ясно. Совершенно непонятно, сформировались ли у Еревана какие-то четкие намерения относительно дальнейшего пребывания в составе ОДКБ. Создается ощущение, что с одной стороны Армения очень бы хотела оказаться вне этого блока, а с другой – как будто бы боится сделать такой шаг. То ли из-за мнимой угрозы нападения соседей – Турции и Азербайджана, то ли опасаясь резкой реакции Кремля. Интересно, кстати, какие тенденции может повлечь за собой потенциальный уход Армении из ОДКБ, не приведет ли это вообще к распаду данной военной организации?

Ситуацию прокомментировали # известные эксперты.

Казахский политический аналитик Казбек Бейсебаев отметил, что для ответа на эти вопросы сначала надо посмотреть на географическое положение Армении.

«Прямо скажем, соседи Армении сильно отличаются от нее, а с некоторыми соседями имеются серьезные проблемы. В этих условиях у Еревана только один союзник, и это Москва. Других просто нет.

Касательно ОДКБ, если называть вещи своими именами, то это договор России с другими странами. Поэтому в Ереване могут много говорить о возможном выходе из ОДКБ, но не выйдут. И если даже Москва отпустит, то Ереван все равно не выйдет», — уверен К.Бейсебаев.

В свою очередь политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков считает, что все разглагольствования должностных лиц Армении можно квалифицировать как дешевый шантаж России со стороны некомпетентных, не обладающих государственным опытом лиц, случайно занимающих свои посты.

«При том уровне зависимости, которая есть у Армении от России, наказание со стороны Москвы может оказаться чрезвычайно болезненным. Дилетанты во власти в Ереване полагают, что, выйдя из ОДКБ Армения сохранит прежние отношения с Россией, а, следовательно, останется российская военная база, прикрывающая армян от Турции, российские пограничники (на 80%, состоящие из армян, которым платят из российской казны), поставки оружия, дешевый газ, безвизовый режим и преференция в торговле. Мол, выходит Армения из ОДКБ, так как не получает поддержки от таких стран как Казахстан, Кыргызстан, Беларусь.

При этом выход из ОДКБ правительство Пашиняна намерено дорого продать на Западе и выклянчить себе дополнительную военную и финансовую помощь от Евросоюза, США, НАТО и др.

Пускай попробуют поставить вопрос о выходе Армении из ОДКБ. Мы из Баку и Турции будем только аплодировать Пашиняну и наблюдать оплеухи, которыми наградит его Кремль, заставив униженно раскаиваться в своем поведении и публично «дать заднюю». Для Баку и Турции такие разглагольствования в Ереване только в плюс», — заключил Мусабеков.