Армения не планирует арестовывать и передавать суду в Гааге российского диктатора Владимира Путина. Ратификация Римского статута преследовала совсем другие цели. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян в интервью агентству «Арменпресс».

Он отметил, что решение ратифицировать Римский статут, на основе которого действует Международный уголовный суд, власти Армении приняли еще в декабре 2022 года. Ереван намерен использовать этот инструмент международных отношений в своем противостоянии с Азербайджаном.

По словам Аршакяна, Конституционный суд Армении начал изучать правомочность ратификации статута тогда же в декабре. Тот факт, что окончательное решение Армении о ратификации Статута совпало с решением МУС выдать ордер на арест Путина, в Ереване считают случайностью.

«Решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте», — заявил Аршакян.

Депутат подчеркнул, что армянские власти не имеют намерения или желания арестовывать Путина, если тот пожелает посетить Армению. По словам Аршакяна, накануне Ереван подписал с другим государством договор о том, что Римский статут не будет влиять на их двусторонние отношения. Такой же договор может быть подписан с РФ.

«Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией», — заявил он.