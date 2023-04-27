После подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и окончания 44-дневной Отечественной войны Армения не выполняет взятые на себя обязательства.

Как сообщает АПА, об этом 27 апреля во время приема министра по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонны заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В этой связи глава государства подчеркнул, что Армения не дает возможность создать коридор с Нахчываном, не выводит свои войска с территорий Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и, злоупотребляя Лачинским коридором, перевезла по нему оружие и другую продукцию военного назначения в Карабах.

«Установка контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачин-Ханкенди является выражением обеспечения суверенного права и территориальной целостности нашей страны, — добавил Ильхам Алиев.