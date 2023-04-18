Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Турция выполнит договоренность об открытии границ для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

«Надеюсь, что в ближайшее время границы Армении и Турции будут открыты. В этой связи крайне важно, чтобы в ближайшие месяцы была реализована договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов», — заявил он во вторник в парламенте республики.

В конце марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Анкара достигли договоренности об открытии границы для граждан третьих стран до начала туристического сезона. (ТАСС)

