Власти Армении готовы урегулировать армяно-турецкие отношения, даже подвергнуться серьезной критике, если со стороны Турции будет желание урегулировать эти отношения. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном Собрании заявил спикер НС Ален Симонян.



«У меня сложилось впечатление, что у Турции есть воля, то есть историческая и уникальная возможность урегулировать отношения, мы к этому готовы, мы готовы даже пройти через большую критику, но принести прочный мир армянскому народу», — подчеркнул спикер НС Армении.



Он заверил, что визит премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию, где он участвовал в церемонии инаугурации президента этой страны, прошел вполне успешно. По словам Симоньян, премьер-министр был в центре внимания.

«Можно сказать, что визит стал одним из главных событий», — сказал Председатель НС.