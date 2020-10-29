Армении переданы тела около 30 армянских военнослужащих

«По инициативе Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева Азербайджанская Республика предприняла гуманитарный шаг. Это передача Армении тел около 30 армянских солдат и офицеров, остававшихся на поле боя».

Как сообщает АПА, об этом представителям местных и зарубежных СМИ заявил помощник президента Хикмет Гаджиев во время посещения территории в Барде, пострадавшей в результате вчерашних атак со стороны армян.

По его словам, глава государства выдвинул также инициативу о передаче противоположной стороне двух пожилых армян: «Дано такое поручение. Армения не проявила в этом вопросе добрых намерений. В этой связи мы высоко ценим усилия Министерства обороны Российской Федерации и лично министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. В результате поддержки Российской Федерацией этой гуманитарной инициативы армянская сторона дала согласие на открытие гуманитарного коридора в направлении Газах-Товуз и, как следствие, принятие своих граждан и тел солдат. Недавно эта операция завершилась.