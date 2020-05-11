Аргентина продлила до 22 мая срок действия предложения об урегулировании госдолга

Правительство Аргентины продлило до 22 мая срок, в течение которого кредиторы могут принять предложение республики об урегулировании ее задолженности. Соответствующий указ был опубликован в понедельник в Официальном бюллетене Аргентинской Республики.

«Продлить срок истечения предложения об обмене, установленный в приложении от 21 апреля 2020 года <…> до 17:00 по нью-йоркскому времени 22 мая 2020 года», — говорится в документе.

В нем отмечается, что правительство Аргентины намерено «продолжить активные контакты с держателями ценных бумаг» и надеется «увеличить число участвующих» в реструктуризации. Согласно указу, Буэнос-Айрес должен будет объявить о результатах переговоров до 25 мая.(ТАСС)

| 2020-05-11T18:17:21+00:00 11 мая 2020, 20:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss