Аргентина продлила до 22 мая срок действия предложения об урегулировании госдолга

Правительство Аргентины продлило до 22 мая срок, в течение которого кредиторы могут принять предложение республики об урегулировании ее задолженности. Соответствующий указ был опубликован в понедельник в Официальном бюллетене Аргентинской Республики.

«Продлить срок истечения предложения об обмене, установленный в приложении от 21 апреля 2020 года <…> до 17:00 по нью-йоркскому времени 22 мая 2020 года», — говорится в документе.

В нем отмечается, что правительство Аргентины намерено «продолжить активные контакты с держателями ценных бумаг» и надеется «увеличить число участвующих» в реструктуризации. Согласно указу, Буэнос-Айрес должен будет объявить о результатах переговоров до 25 мая.(ТАСС)