Сегодня в рамках четвертьфинала чемпионата мира встречались сборные Нидерландов и Аргентины.

В основное время матча соперники победителя не выявили. Первыми отличились представители Аргентины. Науэль Молина открыл счет в матче с передачи Лионеля Месси на 35-й минуте. На 73-й минуте уже сам Месси отличился с пенальти. В оставшееся время подопечные Луи ван Гала смогли перевернуть ход встречи. Сначала Ваут Вегорст отыграл один мяч на 83-й минуте, а затем на последних секундах добавленного времени сделал дубль и перевел игру в овертайм, который прошел без забитых голов.

В серии пенальти точнее оказались аргентинцы 4:3. Первые два удара голландцев парировал Эмилиано Мартинес. Решающий пенальти реализовал Лаутаро Мартинес.

Теперь в полуфинале аргентинцы встретятся со сборной Хорватии. Подопечные Златко Далича в своем матче также в серии пенальти переиграли Бразилию.

Два четвертьфинальных матча пройдут завтра — Марокко сыграет с Португалией, а Англия — с Францией. (gazeta.ru)