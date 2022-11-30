Сборные Аргентины и Польши выступят в плей-офф ЧМ-2022.
Эти команды встречались в заключительном туре группового этапа, южноамериканцы победили со счетом 2:0 и с 6 очками заняли в группе С первое место.
Польша стала второй с 4 очками, обогнав Мексику по дополнительным показателям, которая в свою очередь обыграла Саудовскую Аравию (2:1). У европейской сборной лучше разница голов (0 против минус 1).
Замкнула таблицу Саудовская Аравия, набравшая 3 очка.
Стали известны еще две пары 1/8 финала ЧМ-2022.
Сборная Аргентины встретится с командой Австралии, а действующие чемпионы мира сборная Франции сыграет с командой Польши.
3 декабря, 23:00
Аргентина – Австралия
4 декабря, 19:00
Франция – Польша
Примечание: время начало игр – бакинское.