Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что попытается баллотироваться в президенты, если Владимир Зеленский не будет подавать свою кандидатуру на следующих выборах, которые по плану должны состояться в 2024 году.

Так, в интервью на youtube-канале Рамины Эсхакзай, Арестович признался, что до войны очень сильно, на грани «личных обид» критиковал Зеленского за то, что он «играл в президента».

«Но он (Зеленский) перестал, он стал президентом и верховным главнокомандующим воюющей страны», — отметил Арестович.

Вместе с тем он заверил, что в случае избрания народом Украины будет президентом, которому будет завидовать весь мир.

«Поверьте мне, украинцы будут самой счастливой нацией, которая только есть», — подчеркнул Арестович. (УНИАН)