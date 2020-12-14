Арестованы азербайджанские военнослужащие

Доблесть, проявленная военнослужащими Азербайджанской армии в Отечественной войне во имя освобождения территорий Азербайджанской Республики от оккупации и восстановления территориальной целостности, мужество и профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга, привели к достижению победы, вписанной в историю золотыми буквами.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Распространяемые в некоторых средствах массовой информации и на страницах социальных медиа видеоролики, демонстрирующие оскорбительные действия азербайджанских военнослужащих над телами погибших во время боевых действий армянских военнослужащих, а также жестокое обращение с пленными армянскими военнослужащими, были проанализированы и изучены Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и военной прокуратурой. Часть из этих видеороликов была признана поддельной, возникли серьезные сомнения в их правдивости и отражении на кадрах действительности.

Помимо ранее предоставленной прессе информации сообщаем, что на основании собранных материалов военной прокуратурой страны были начаты уголовные дела по статьям 115.2 (пытки, жестокое или бесчеловечное обращение с военнопленными) и ст. 245 (надругательство над могилой или трупом) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведены интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что младшие прапорщики Рашад Алиев и Гардашхан Абышов, проходившие службу в N-ой воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики, совершали оскорбительные действия над телами армянских военнослужащих, убитых во время боевых действий на территории Зангиланского района, записывали свои действия на смартфоны и отправляли их через социальные сети другим лицам.

Также следствием установлены основания для подозрений в том, что солдаты N-ой воинской части Вооруженных сил Азербайджанской Республики Арзу Гусейнов и Умид Агаев на кладбище, расположенном на территории села Мадатли Ходжавендского района, разрушили принадлежащие армянам надгробия, совершили оскорбительные действия, записывали их на мобильный телефон и отправляли другим лицам через социальные сети.

Решением суда в отношении Р.Алиева, Г.Абышова, А.Гусейнова и У.Агаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с привлечением в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.