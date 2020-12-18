Арестован аферист, собиравший деньги от имени Фонда «YAŞAT»

Арестован человек, собиравший деньги от имени Фонда «YAŞAT».

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, за противозаконные действия задержан житель Гарадагского района Халил Гулиев. Было установлено, что в Instagram он открыл фейковый профиль от имени Фонда «YAŞAT», собирал у людей деньги. Гулиев указал реквизиты своей банковской карты, и делясь публикациями о семьях шехидов и раненых, собирал таким образом средства.

Расследование по факту продолжается.

Министерство внутренних дел просит граждан быть бдительными в соцсетях.