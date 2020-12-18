Арестован аферист, собиравший деньги от имени Фонда «YAŞAT»

Арестован человек, собиравший деньги от имени Фонда «YAŞAT».

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, за противозаконные действия задержан житель Гарадагского района Халил Гулиев. Было установлено, что в Instagram он открыл фейковый профиль от имени Фонда «YAŞAT», собирал у людей деньги. Гулиев указал реквизиты своей банковской карты, и делясь публикациями о семьях шехидов и раненых, собирал таким образом средства.

Расследование по факту продолжается.

Министерство внутренних дел просит граждан быть бдительными в соцсетях.

| 2020-12-18T17:05:27+04:00 18 декабря 2020, 18:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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