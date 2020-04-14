Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн

Число людей, инфицированных коронавирусом, во всем мире перешагнуло отметку в 2 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего инфекцию обнаружили у 2 019 320 человек. При этом чуть больше четверти зараженных — 577 842 — находятся в США. Следом за ними по этому показателю идут Испания (169 628), Италия (159 516), Франция (137 875), Германия (130 072).

Китай, откуда началось распространение инфекции, находится на седьмом месте по количеству заражений.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов в мире составляет 119 483 по данным университета. Наиболее высок уровень смертности также в США — в стране умерли 23 232 человека. Кроме США, в тройку стран по этому показателю входит Италия, где скончались 20 465 человек, и Испания, где количество умерших достигло отметки 17 756.

При этом 448,6 тыс. человек излечились от заражения коронавирусом. (РБК)