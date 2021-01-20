Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу

Компания Apple занята разработкой принципиально новой системы идентификации пользователя по лицу. О патенте технологии, зарегистрированной управлением по патентам и товарным знаком США, сообщает PatentlyApple.
Система принципиально отличается от Face ID, которую Apple использует уже несколько лет. Последняя активно критикуется пользователями с 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса их лица оказались прикрыты масками. Для новой же технологии маски и очки не станут проблемой.
Патент основан на так называемой тепловой карте лица, которая уникальна для каждого человека и обмануть ее практически невозможно. Смартфон в процессе сканирования составит сетку с различными поверхностями лица пользователя, для каждого из участка которого и будет создана тепловая сигнатура.