Компания Apple отказалась от своего плана по увеличению производства линейки iPhone 14 из-за значительного падения спроса, сообщают зарубежные СМИ.

По данным инвестиционного банка Jefferies, китайские потребители купили меньше смартфонов линейки iPhone 14 в начале его запуска, чем в прошлом году, когда были запущены новые модели. За первые три дня было продано 987 тыс. смартфонов серии iPhone 14, что на 11% ниже, чем составили продажи iPhone 13 за тот же период.

Напомним, стандартная версия iPhone 14 оказалась крайне непопулярной. Популярность версий iPhone 14 Pro всё ещё довольно высока, однако она также снижается. Вместе с этим снижаются цены у перекупщиков, и сроки ожидания на официальном сайте.