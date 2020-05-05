Apple и Google представили детали приложения про коронавирус

Американская корпорации Apple и Google в понедельник, 4 мая, представили детали, касающиеся специального приложения для отслеживания распространения коронавируса. По словам разработчиков, программное средство не будет использовать данные геолокации, а сможет работать с помощью технологии беспроводных персональных сетей Bluetooth. Кроме того, оно не предполагает использования данных пользователя для целевой рекламы.

Приложение будет запрограммировано так, чтобы все мобильные телефоны, которые находились рядом с устройством пользователя, о котором позже стало известно, что он инфицирован, получали специальное push-уведомление.

В ходе пресс-конференции представители компаний Google и Apple пояснили, что предоставляют только «технические основы», необходимые для создания приложения, а также рекомендации по его интерфейсу и дизайну. При этом отвечать за запуск программного средства предстоит органам здравоохранения в отдельных странах.

При этом на конференции не было объявлено, какие именно институты взяли на себя эту задачу. Кроме того, не уточнялось, что за правительственные учреждения — в США или за их пределами — попросили корпорации представить свои предложения по дизайну. (DW)