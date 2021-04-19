АПБ Азербайджана выявило нарушения требований карантина в ряде заведений общепита

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана выявило нарушения требований карантинного режима в ряде заведений общепита.

Как сообщили в агентстве, АПБ продолжает проводить рейды для контроля за выполнением методических указаний по профилактике коронавируса, утвержденных Кабинетом министров. В рамках контрольных мер на 359 объектах общепита было проведено 1 056 мониторингов.

В ходе проверок на шести объектах общепита в Сураханском, Наримановском, Хазарском, Ясамальском районах Баку, Гяндже, а также в Кюрдамирском районе были выявлены грубые нарушения законодательства.

По этим фактам были приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджана.

| 2021-04-19T20:36:32+04:00 19 апреля 2021, 21:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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