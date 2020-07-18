Антиармянские акции в Вене и Будапеште

В столице Австрии городе Вене прошла акция в знак протеста военным провокациям Армении. Как сообщает Trend, в акции, организованной Обществом культуры и предпринимателей Azeri-DER перед зданием Венской оперы, принимают участие представители азербайджанской и турецкой диаспоры, известные предприниматели, обучающиеся в этой стране азербайджанские студенты.

Держа в руках государственные флаги Азербайджана и Турции, а также плакаты с лозунгами «Конец армянской агрессии!», «Карабах принадлежит Азербайджану!», участники акции исполнили государственный гимн Азербайджана.

Аналогичная акция состоялась в центре Будапешта на Площади героев.

Инициированный совместно Венгеро-азербайджанским обществом «Гардашлыг», Азербайджано-венгерским союзом молодежи (AHYU) и открытым недавно в Будапеште Домом Азербайджана митинг сплотил в этой центральной части города на Дунае не менее 200 человек.

Собравшиеся скандировали лозунги «Остановите армянскую агрессию», «Карабах — это Азербайджан!», «Армения игнорирует международное право», «Верховный Главнокомандующий, мы твои солдаты!». В руках собравшихся развевались азербайджанские, турецкие, венгерские флаги, а также транспаранты, осуждающие поведение Армении в регионе.