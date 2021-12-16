Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на авиарейсы Стамбул — Ереван — Стамбул, решение может быть принято в ближайшие дни, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Заявки авиакомпаний рассматриваются в Минтрансе и Главном управлении гражданской авиации Турции. В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту», — сказал Чавушоглу журналистам в ходе визита в ОАЭ. Его цитирует агентство Anadolu.