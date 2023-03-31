Турция решительно осуждает осквернение священной книги мусульман Корана и турецкого флага в Дании. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в заявлении МИД Турции.

«Самым решительным образом осуждаем тот факт, что 31 марта, в период месяца Рамазан, было вновь допущено совершение преступления на почве ненависти в отношении нашей священной книги, Корана и нашего славного флага», — говорится в заявлении.

В ведомстве призвали датские власти принять действенные меры для привлечения к ответственности совершивших данное преступление на почве ненависти лиц, а также предотвращения повторения подобных провокаций в будущем.

В МИД напомнили, что аналогичный инцидент имел место в Дании 24 марта.

Отмечено, что посол Дании в Анкаре Дэнни Аннан был вызван в МИД Турции, где ему был выражен решительный протест и осуждение в связи с этим «гнусным нападением».

В дипведомстве подчеркнули, что «выдача разрешения на этот отвратительный акт под предлогом свободы слова абсолютно неприемлемо и что такого рода подход никогда не может быть оправдан».

«Очевидно, что неадекватность правовых и административных мер и отсутствие политической воли для предотвращения подобных действий, а также безнаказанность виновных способствовали дальнейшим провокациям», — констатировали в МИД Турции.

Отмечено, что данная акция «является отчетливым свидетельством того, что в Европе в последнее время набирают обороты исламофобия, ксенофобия, дискриминация и расизм».

«Такого рода преступные акты на почве ненависти также представляют собой оскорбление тех, кто верит в толерантность, культуру мирного сосуществования и демократические ценности», — сказано в обращении.