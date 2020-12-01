«Анкара и Эр-Рияд вынуждены пойти на сотрудничество»

На полях 47-й встречи совета глав МИД стран-членов Организации исламской конференции в Нигере прошла интересная встреча министров иностранных дел Турции и Саудовской Аравии.

Мевлют Чавушоглу назвал встречу с коллегой «искренней» и написал в Twitter, что сильное турецко-саудовское партнёрство пойдёт на пользу всему региону. Принц Фейсал бин Фархан по поводу встречи ничего не написал.

Встреча министров, как и телефонный разговор между Эрдоганом и королём Сальманом на прошлой неделе, побудили многих осторожно порассуждать о вероятности нормализации саудовско-турецких отношений.

«Ситуация вынуждает страны Ближнего Востока идти на разные союзы, Анкара и Эр-Рияд вынуждены пойти на сотрудничество», — сказал # президент Российской ближневосточной ассоциации Мурад Садыхзаде.

Он также отмечает, что после того, как стало понятно, что Байден победил на выборах, некоторые акторы Ближнего Востока, которые при Трампе чувствовали себя достаточно вольготно, к примеру, Саудовская Аравия, забеспокоились.

«Первый иностранный визит Трампа был именно в Саудовскую Аравию, где его помпезно встретили. Поэтому у Эр-Рияда были прекрасные отношения с Вашингтоном», — сказал он.

Аналитик также добавил, что Байден очень неприятен саудовской элите.

«В 2010-2011 году Барак Обама поддержал «арабскую весну» и стремление арабов к свободе и свержению режимов, что очень сильно не устраивало дом саудов. Для них «арабская весна» – это угроза существованию их власти и богатству. Дело дошло до того, что против саудовцев собирались вводить санкции, но пришел Трамп, и это дело было закрыто, и отношения нормализовались. Даже, несмотря на смерть журналиста Кашикчи, санкции в отношении саудовцев не были приняты. С приходом Байдена, Саудовская Аравия и другие страны залива понимают, что их ждут очень сложные времена», — считает он.

По словам политолога, Байден, скорее всего, запретит продажу американского оружия в Саудовскую Аравию и будет негатив в сторону саудовцев.

«Кроме того, демократы хотят вернуться к ядерному соглашению с Ираном, и если это произойдет, то с Ирана снимут санкции. Это означает, что Иран начинает поставлять нефть на мировые рынки, и цены на нефть будут падать, а сейчас ситуация не очень хорошая. С учетом не очень доброжелательных отношений между Саудовской Аравией и Ираном, для саудийцев снятие санкций несет угрозу. Эр-Рияд уже нанял 5 лоббистских кампаний, чтобы защитить свои интересы, но это будет очень сложно», — подчеркивает аналитик.

Эксперт также отмечает, что страны региона научились создавать альянсы внутри региона.

«Например, договоренности между странами залива с Израилем. Потому что Израиль – это очень влиятельная страна и в регионе, и за его пределами. Кроме того, этот союз был против Ирана и частично против Турции, но сейчас ситуация начала меняться. Для Турции данный регион очень важен с экономической точки зрения, так как она является крупным поставщиком легкой промышленности в Саудовскую Аравию и другие страны залива», – подчеркивает он.

По мнению политолога, Анкару тоже ждут не лучшие времена при Байдене, поэтому тут уже начинают работать ситуативные альянсы.

«Мы видим звонок Эрдогана королю Саудовской Аравии, затем глава МИД саудитов делает заявление, что у них нет никаких проблем с Анкарой. Однако, если говорить честно, то саудовская элита, мягко говоря, не любит Турцию даже больше, чем Иран. Потому что Эрдоган и его партия поставили себе цель стать лидерами исламского мира, однако эту позицию сейчас формально занимает Саудовская Аравия, потому что король является хранителем двух святынь ( Медины и Мекки). Но сейчас ситуация вынуждает страны сближаться и сотрудничать», — резюмировал он.