В ближайшие дни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По информации источника, лидеры обсудят «широкий круг вопросов».

При этом сам турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, сказал, что планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским по возвращении из США. Он отметил, что Турция продолжит «мирную дипломатию» по ситуации на Украине, проведя телефонные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Yeni Safak.

Он также указал на роль Турции в процессе договоренности Киева и Москвы по обмену военнопленными, которые, в частности, обсудили Путин и Эрдоган на последней встрече на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.